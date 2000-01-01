деревня Загрядская, деревня Загрядская, Севский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Загрядская

Севский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3741Загрядская, д. вл.при руч. Речице.42355222214

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Севский уезд, Шаровская волость
Загрядское (деревня)12Станция Комаричи и Брасово тоже
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close