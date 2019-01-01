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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Кокшенгской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9524Шеловская (Малая), д. удел.при р. Кокшеньге.106½167½2912
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Шеловская (Малая) 2719деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: —.Зимнее: 46,5 км. Летнее: —.Зимнее: 337 км. Летнее: —.78
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275377Шеловскаядеревня60°45'с.ш.43°07'в.д.P-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642408306д Шеловскаядеревня