деревня Роги, Славгородский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Роги

Славгородский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Баханьская волость
46. Роги, деревня бывшая владельческая, дворов 89, жителей 573, ветряная мельница, постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Баханская волость
14Дер. РогипроселкеручьеРоговскому с. об. 140390399Баханского пр. 6636

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Славгородский район, Свенский сельсовет
д Роги114

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Славгородский район, Свенский сельсовет
д. Роги59

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