Населенное место

Псуя, им. (Коссова), оз. Псуя, жит. 33 (14 м. 19 ж.), дес. 448, у. гор. 41 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 41 в., ст. ж. д. Березвеч 35 в.