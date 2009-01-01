деревня Трубильня, Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Трубильня

Краснопольский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чериковский уезд
Им. Трубильно44Мих. Ст. Рибсон с брат. и сестр.148450

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Краснопольская волость
6Дер. Трубильняпроселкеоз. и колод. Трубилевск. с. о. 109412418Краснопол. прав. 11934

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Краснопольский район, Турьевский сельсовет
д Трубильня25

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Краснопольский район, Турьевской сельсовет
д. Трубильня33

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