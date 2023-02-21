деревня Заречка, Дрогичинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Заречка

Дрогичинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Осовецкая волость
368. Заречка (Ляховичи), деревня бывшая владельческая, дворов 40, жителей 547, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Кобринский уезд, Осовецкая волость
ЗаречкаДеревня764546518Дрогичин II-й
Кобринский уезд, Дрогичинская волость
ЗаречкаДеревня39454556Дрогичин II-й

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Дрогичинский район, Попинский сельсовет
д Заречка623

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Дрогичинский район, Попинский сельсовет
д. Заречка171

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