деревня Соболёвка, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Соболёвка

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Роднянская волость
285. Дмитриевская, (Соболенка), село бывшее владельческое, при речке Соболевке, дворов 24, жителей 166, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Роднянская волость
9Дер. Соболевкапроселкер. без имениРоднянскому с. о. 3011272Судзиловск. пр. 13818
88Фол. Соболевкапроселкеозередв. С. А. Гелиашевичу, прав. 145Судиловичск. пр. 13818

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Родненский сельсовет
д Соболевка191

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Родненский сельсовет
д. Соболёвка77

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