1990 Мошки (Архангельское), с. вл. при р. Пальной. 28 4 18 95 107 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Мошки (Архангельское тож) село 3416 при реке Пальне 18 с № 3417 с № 3417 с № 3417 35 29 8 Токарево Церковь камен., постр. в 1699 году.