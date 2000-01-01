село Мошки, Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Мошки

Михайловский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1990Мошки (Архангельское), с. вл.при р. Пальной.2841895107Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Токаревская волость
758. Мошки, село бывшее владельческое, при речке Пальной, дворов 16, жителей 101, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Токаревская волость
Мошки (Архангельское тож) село3416при реке Пальне18с № 3417с № 3417с № 341735298ТокаревоЦерковь камен., постр. в 1699 году.
С. Мошек усад. церковкого причта3418с № 3417с № 3417с № 341735298Токарево

Мы используем куки для улучшения работы сайта.