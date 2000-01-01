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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1990Мошки (Архангельское), с. вл.при р. Пальной.2841895107Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
758. Мошки, село бывшее владельческое, при речке Пальной, дворов 16, жителей 101, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Мошки (Архангельское тож) село3416при реке Пальне18с № 3417с № 3417с № 341735298ТокаревоЦерковь камен., постр. в 1699 году.
С. Мошек усад. церковкого причта3418—с № 3417с № 3417с № 341735298Токарево