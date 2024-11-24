село Бабушара, Гулрыпшский район (на 2016) — Familio

Бабушара

Гулрыпшский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Бабышира, ბაბუშერა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Гульрипшский район, Бабушарский сельсовет
село Бабушара2203230819

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гулрыпшский район
с. Бабыщира230819

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