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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Оленевка Оленевской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4222.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Дехтярева М. В в с. Оленевка Оленевской волости Пензенского уезда. 1918–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Селиванова А. Н. в с. Оленевка Оленевской волости Пензенского уезда. 1917–1920 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
93Оленевка (Введенское), с. вл.при прудах.222282297330Церковь православная 1. Сельское училище. Волостное правление. Завод винокуренный. Маслобоень 11. Мельниц 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
54. Оленевка (Введенское), село бывшее владельческое, дворов 94, жителей 703, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, лавка, овч. з Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Оленевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47535Оленевкасело52°58'44°53'N-38-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655434101с Оленевкасело