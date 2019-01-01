деревня Коровино Нижнее, деревня Коровино Нижнее, Вичугский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Коровино Нижнее

Вичугский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
10982Коровино нижнее, д.при р. Лухе.922292427

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Семеновская волость
73. Нижнее Коровино, деревня бывшая владельческая, при реке Лухе, дворов 6, жителей 46, волостное правление (уездный город в 60 верстах). В 3 верстах — церковь православн Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Семеновская волость
Коровино-нижнее д.р. Лух602275444589ф.-з.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Семеновская волость
деревня Нижне-Коровино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Вичугский район
587147Коровино Нижнеедеревня57°11'42°13'O-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Вичугский муниципальный район, Сошниковское сельское поселение
24601440231д Коровино Нижнеедеревня
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