село Сперанка, Сердобский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Сперанка

Сердобский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1762Елизаветино (Сперанка, Суворово), с. вл.при рч. Камзале.483054202225Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Чубаровская волость
968. Сперанщина (Елизаветино), село бывшее владельческое, при речке Камзоле, дворов 91, жителей 528, церковь православная, 4 ветряных мельницы, поташня.

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