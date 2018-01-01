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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1762Елизаветино (Сперанка, Суворово), с. вл.при рч. Камзале.483054202225Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
968. Сперанщина (Елизаветино), село бывшее владельческое, при речке Камзоле, дворов 91, жителей 528, церковь православная, 4 ветряных мельницы, поташня.