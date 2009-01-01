деревня Кухари, Молодечненский район, Минская область (на 2021) — Familio

Кухари

Молодечненский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Городокская волость
Кухары, им. (Конаржевской), жит. 18 (8 м. 10 ж.), дес. 423, у. гор. 49 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Алехновичи 3½ в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Молодечненский район, Олехновичский сельсовет
д Кухари5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Молодечненский район, Олехновичский сельсовет
д. Кухари8

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