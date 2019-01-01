посёлок Первомайского отделения конезавода № 11, посёлок Первомайского отделения конезавода № 11, Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Первомайского отделения конезавода № 11

Панинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Панинский район
805649Первомайского отделения конезавода № 11посёлок51°44'с.ш.39°57'в.д.M-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Панинский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
20635406126п Первомайского отделения конезавода № 11поселок
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