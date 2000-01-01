деревня Покровская Малая Слободка, деревня Покровская Малая Слободка, Покровский уезд, Владимирская губерния (на 1913) — Familio

Покровская Малая Слободка

Покровский уезд, Владимирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4063Покровская Малая Слободка, д. вл.при рч. Шитке.11247387

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Покров-Слободская волость
86. Покровская Малая Слободка, деревня бывшая владельческая, при реке Шитке, дворов 24, жителей 123, волостное правление (уездный город в 6 верстах). В 4 верстах — муж. м Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Покровский уезд, Покров-Слободская волость
5324Слободка деревня1964975½

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Покровский уезд, Покров-Слободская волость
деревня Покровская-Слободка
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