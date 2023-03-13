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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
934Криуши, с. вл. и однодв.при рч. Криуше.2562109384441Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Корсунский уезд
С. Криуша31Наслед. Ник. Серг. Панютина98729
С. Криуши с 1 деревнею32Конст. Ник. Татаринов250761
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
499. Криуши, село бывшее владельческое и однодворческое, при речке Криушне, дворов 121, жителей 479, церковь православная, школа
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
13Криуши, село, при рч. Криуше; н. р.7025204487521