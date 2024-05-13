село Власовка, село Власовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Власовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1368Власовка, с. казач.при рч. Ташани.610239673695Церковь православная 1. Сельское Управление. Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Дейкаловская волость
148. Власовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Ташани, дворов 187, жителей 940, церковь православная, питейный дом, 1 вод. и 9 ветряных мельниц, ма Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Дейкаловская волость
9.0Власовка селоВласовское козаков871461401195745911165
9.0Власовка селоВласовское крестьян собственников87262628110121231

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18140Власівкаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Власівська
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