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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1368Власовка, с. казач.при рч. Ташани.610239673695Церковь православная 1. Сельское Управление. Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
148. Власовка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Ташани, дворов 187, жителей 940, церковь православная, питейный дом, 1 вод. и 9 ветряных мельниц, ма Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
9.0Власовка селоВласовское козаков87146140—1195745911165
9.0Власовка селоВласовское крестьян собственников872626—28110121231
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18140Власівкаселоцентр сільської радир-н Зіньківськийсільрада Власівська