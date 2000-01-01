деревня Рамешки, деревня Рамешки, Даниловская волость, Судогодский уезд (на 1905) — Familio

Рамешки

Даниловская волость, Судогодский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Варианты названий
Рамежки
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Владимирской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4608Рамешки, д. вл.при рч. Сойме и колодцах.1515123632

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Судогодский уезд
Сц. Аксенево. Д. Подолом, Михалево, Слящево, Бакуми, Попеленки, Рамешки и Мингурино9Ольга Майкова3792398

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Даниловская волость
5842Рамежки деревня1422325101
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close