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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1967Верхний Кушум (Бобринка), с. вл.при рч. Миюсе.1297345160150Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Новоузенский уезд
Бер. Кушум с деревнями3Александр. Иван. Кошелев3113967
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1056. Вр. Кушум (Бобринка), село бывшее владельческое, при реке Вр. Кушуме, дворов 60, жителей 419, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церковь православна Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Верхний-Кушум2363956313627361835577175168
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Верхний-Кушум, (Бобринка). Б. помещ. Рус. Прав.4960Р. Кушум266172126—107362352
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52584Верхний Кушумсело51°32'с.ш.48°19'в.д.M-39-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63617457141с Верхний Кушумсело