село Верхний Кушум, Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Верхний Кушум

Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1967Верхний Кушум (Бобринка), с. вл.при рч. Миюсе.1297345160150Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Новоузенский уезд
Бер. Кушум с деревнями3Александр. Иван. Кошелев3113967

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Верхне-Кушумская волость
1056. Вр. Кушум (Бобринка), село бывшее владельческое, при реке Вр. Кушуме, дворов 60, жителей 419, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Верхне-Кушумская волость
деревня Верхний-Кушум2363956313627361835577175168

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Верхне-Кушумская волость
С. Верхний-Кушум, (Бобринка). Б. помещ. Рус. Прав.4960Р. Кушум266172126107362352

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ершовский район
52584Верхний Кушумсело51°32'с.ш.48°19'в.д.M-39-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ершовский муниципальный район, Новосельское сельское поселение
63617457141с Верхний Кушумсело

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