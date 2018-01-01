село Новая Русь, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Новая Русь

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
2021Новая-Русь (Никольское, Красная-Горка), с. вл.при рч. Большой Терновке.3240111372352Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Коховская волость
593. Никольское (Горка), село бывшее владельческое, при речке Терновке, дворов 82, жителей 428, церковь православная, 3 лавки

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Коховская волость
4. № по учету земель: 998.Новая Русьбывшие помещичьи106630186816

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3923Нова Русьселор-н ПавлоградськийБогданівська сільська об'єднана територіальна громада

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