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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Бережки, Хваловской волости, Новоладожского уезда, В. Телятникова в д. Весь. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О продаже крестьянами д. Бережка, Хваловской волости, Новоладожского уезда, леса. 1894–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 2 Показать все
О перечислении крестьян д. Бережки, Хваловской волости, Новоладожского уезда, Петра, Сергея, Степана и Ильи Федоровых в д. Перевоз. 1895 г. // Центральный государственный Показать все
Уставная грамота, выданная мировым посредником 2-го уч. крестьянам деревни Бережек Хваловской волости в имении Ефировых. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2925Бережок, д. вл.при оз. Кусягском.584782022
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Бережки д.455 стан25103 участок25станция Колчаново.