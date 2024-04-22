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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2659Термень-илгина, деревня.при рч. Термень-илге.301593190202Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, делание саней.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1355. Термень-Илгина, деревня бывшая государственная, при речке Термень-Илге, дворов 65, жителей 273, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Термень-Елга, д. при р. Термень-Елге, прос. дор., мечеть, бак. лав., 2 х.-з. маг., 2 вод. мел.30896254239Земледелие и скотоводство