деревня Нестроевка, деревня Нестроевка, Днепровский уезд, Таврическая губерния (на 1860) — Familio

Нестроевка

Днепровский уезд, Таврическая губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
607Аджиголь (Нестроевка, Трудовое), д. вл.при Соляном оз. Аджиголе.522742937Кордон соляной стражи.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Таврическая губерния, Днепровский уезд
Сц. Нестроевка12Наследн. Алек. Нестроева23
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