деревня Хутор Архангельский, деревня Хутор Архангельский, Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Хутор Архангельский

Угранский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Осельская волость
306Нов.-АрхангельскоеВладельческая усадьба414127

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Угранский район
215114Хутор Архангельскийдеревня54°41'00"33°51'00"N-36-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Угранский муниципальный район, Всходское сельское поселение
66650420168д Хутор Архангельскийдеревня
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