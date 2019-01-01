деревня Колобовка, деревня Колобовка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Колобовка

Жердевский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
509Никольское (Кабанье, Докукино), с. вл.при рч. Сухом Карачане.4630264993967Церковь православная 1. Завод конный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
С. Никольское. Кабанье тож32Шпикулова802118
С. Никольское. Кабанье тож32Шпикулова802118

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Никольско-Кабанская волость
237. Никольское (Колобово), село бывшее владельческое, при речке Сух. Карачане, дворов 5, жителей 38, церковь православная

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Никольско-Кабаньевская волость
деревня Колобовское«Алешковское» п.-т. от.4912

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Никольско-Кабаньевская волость
село Никольско-Кабанья

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Жердевский район
289483Колобовкадеревня51°45'41°51'M-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Жердевский муниципальный район, Сельское поселение Шпикуловский сельсовет
68604470116д Колобовкадеревня
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