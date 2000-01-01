деревня Пески, Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Пески

Полновская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Пески Полновской волости Гдовского уезда Якова Васильева на выдачу его жене паспорта. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1494Пески, д. вл.при рч. Дубенке.403152318

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Полновская волость
Пески д.383 стан887 участок8почтово-телеграфное отделение Полна.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.