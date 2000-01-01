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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Оценочная опись мельницы Дмитрия Андреевича Штемпеля в с. Васильевке (Еманче) Девицкой волости Воронежского уезда. 1906 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Оценочная опись водяной мельницы Орловского крестьянского общества в дер. Еманче Девицкой волости Воронежского уезда. 1906 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20 Показать все
Статистическое описание Надеждинской экономии, расположенной при с. Еманче Девицкой вол. Воронежского у., предлагаемой покупателям. Печат. 1896 г. // Российский государст Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
246Еманча (Михнева), д. вл.при рч. Еманче.3029116974
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Еманча (Михневка, Зареченский).687сельцоЕманец.27185