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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2252Веселогорское (Лекарское, Веселое), с. вл.при р. Северном Донце.271593404413Церковь православная 1. Завод 1. Переправа чрез р. Донец.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
696. Веселогорское (Лекарское), местечко бывшее владельческое, при реке Северном Донце, дворов 154, жителей 845, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Веселогорское бывшие помещичьи175516461977
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Веселогорск
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13475Весела Гораселоцентр сільської радир-н Слов'яносербськийсільрада Веселогірська