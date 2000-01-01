село Головорусава, село Головорусава, Ямпольский уезд, Подольская губерния (на 1886) — Familio

Головорусава

Ямпольский уезд, Подольская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Томашпольская волость
1548. Головорусава, село бывшее владельческое, при речке Головорусаве (Камянка), дворов 110, жителей 740, церковь православная, питейный дом
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