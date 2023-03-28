деревня Ветлугино, Папуловская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914) — Familio

Ветлугино

Папуловская волость, Велико-Устюгский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о рассрочке выкупного долга крестьянам дер. Ветлугино Папуловской волости. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6756.
Дело по прошению крестьян дер. Ветлугино Папуловской волости о приобретении земли при содействии крестьянского поземельного банка. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело об отмене постановления Устюгского уездного воинского присутствия о назначении отставному нижнему чину, крестьянину деревни Ветлугина Папуловской волости Осенникову Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Предтеченской Аникинской церкви. Список архивны Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11960Ветлугинская (Ветлугино), д. разновед.при колодцах.1112883035

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Папуловская волость
2322ВетлугиноАникинское.Иоанно-Предтеченскийбывшие государственные10719257170

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