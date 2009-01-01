деревня Шумовка, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Шумовка

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Тимоновская волость
24Дер. ШумовкапроселочнойЛобжанке и РектянкеОсмоловичскому сел. общ. 51815Лозовицкого пр. 1307
35Окол. Шумовкапроселочнойреч. Лобжанке и РектянкеКлимовичскому мещ. общ. 164447Лозовицкого пр. 1307
53Им. Шумовкапроселочнойречке Ректянкедв. В. Сорматскому-Орлу, кат. 145Лозовицк. р.-кат. 1307

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Лозовицкий сельсовет
д Шумовка10

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Родненский сельсовет
д. Шумовка12

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