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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3796Кедровка, дер.при ррч. Кедровке и Серебряной.188654393126
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1190. Кедровка, деревня бывшая государственная, при речках Кедровке и Серебрянкой, дворов 42, жителей 255, 2 питейных двора, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) д. Кедровка, при р.р. Серебрянной и Кедровке, зем. шк., нар. библ., зем. ст., распл.Луковское общество64165173Бывшие мастеровые казенных горных заводовъПравославныеРусские19036
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51837Кедровкадеревня58°10'с.ш.59°22'в.д.O-40-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65748000111д Кедровкадеревня