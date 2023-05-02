деревня Кедровка, Кушвинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кедровка

Кушвинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3796Кедровка, дер.при ррч. Кедровке и Серебряной.188654393126

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Серебрянская волость
1190. Кедровка, деревня бывшая государственная, при речках Кедровке и Серебрянкой, дворов 42, жителей 255, 2 питейных двора, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Серебрянская волость
6) д. Кедровка, при р.р. Серебрянной и Кедровке, зем. шк., нар. библ., зем. ст., распл.Луковское общество64165173Бывшие мастеровые казенных горных заводовъПравославныеРусские19036

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Кушва
51837Кедровкадеревня58°10'с.ш.59°22'в.д.O-40-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Кушвинский
65748000111д Кедровкадеревня

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