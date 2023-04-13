деревня Большие Пуяты, Макашанская волость, Режицкий уезд (на 1906) — Familio

Большие Пуяты

Макашанская волость, Режицкий уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе бывших государственных крестьян Витебской губернии Режицского уезда Макаманской волости деревни Большие Пухты Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Режицкий уезд, Макашанская волость
160Большие ПуятыдеревняПуяты, озероНеутеранского, римско-католическогоНеутеранскому сельскому обществу14
161Большие Пуяты 1выселокПуяты, озероНеутеранского, римско-католическогоНеутеранскому сельскому обществу5
162Большие Пуяты 2выселокПуяты, озероНеутеранского, римско-католическогоНеутеранскому сельскому обществу1

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