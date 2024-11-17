деревня Дубровка, Югостицкая волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Дубровка

Югостицкая волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
О выкупе трех наделов земли крестьянином с. Дубровка, Югостицкой волости, Лужского уезда, М. Фокиным. 1891–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О выкупе наделов земли крестьянкой д. Дубровки, Югостицкой волости, Лужского уезда, М. Афанасьевой. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Дубровка, Югостицкой волости, Лужского уезда, М. Фокиным. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О перечислении крестьянина деревни Дубровка Югостицкой волости Лужского уезда О. Николаевой в псковское мещанское общество. 1916 г. // Центральный государственный историч Показать все
Земельные планы Югостицкой волости дер. Дубровка. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 106.
О выкупе земли крестьянкой Югостицкой волости, села Дубровки Марьей Афонасьевой. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 47 Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. По просьбе крестьянина Петербургской губернии Лужского уезда Югостицкой волости деревни Дубровки Василия Шарова об отоб Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2261Дубровка, д. дворц. вед.при ключе.5035181623

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Югостицкая волость
Дубровка д. 244 стан1624 участок11станция Луга, Северо-Западной железной дороги

Мы используем куки для улучшения работы сайта.