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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе трех наделов земли крестьянином с. Дубровка, Югостицкой волости, Лужского уезда, М. Фокиным. 1891–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О выкупе наделов земли крестьянкой д. Дубровки, Югостицкой волости, Лужского уезда, М. Афанасьевой. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Дубровка, Югостицкой волости, Лужского уезда, М. Фокиным. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О перечислении крестьянина деревни Дубровка Югостицкой волости Лужского уезда О. Николаевой в псковское мещанское общество. 1916 г. // Центральный государственный историч Показать все
Земельные планы Югостицкой волости дер. Дубровка. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 106.
О выкупе земли крестьянкой Югостицкой волости, села Дубровки Марьей Афонасьевой. 1892–1897 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 47 Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. По просьбе крестьянина Петербургской губернии Лужского уезда Югостицкой волости деревни Дубровки Василия Шарова об отоб Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2261Дубровка, д. дворц. вед.при ключе.5035181623
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Дубровка д. 244 стан1624 участок11станция Луга, Северо-Западной железной дороги