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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
63. Слобода, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 115, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, корчма. В 2 верстах — зас Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Слобода27373512533022822194447667
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Слобода, з., (Клейгельса), жит. 27 (17 м. 10 ж.), дес. 329, у. гор. 96 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Воропаево 16 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Слобода2
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Слобода3