деревня Слобода, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Слобода

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Жоснянская волость
63. Слобода, деревня бывшая владельческая, дворов 9, жителей 115, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, корчма. В 2 верстах — зас Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Вилейский уезд, Жоснянская волость
село Слобода27373512533022822194447667

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Лучайская волость
Слобода, з., (Клейгельса), жит. 27 (17 м. 10 ж.), дес. 329, у. гор. 96 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Воропаево 16 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Новоселковский сельсовет
д Слобода2

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет
д. Слобода3

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