деревня Шестаково, Сямженский район, Северный край (на 1931) — Familio

Шестаково

Сямженский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Сидоровский сельсовет
Шестаково (Новая,Коровино,с/хоз. арт.) 4671деревняЗимнее: 6 км. Летнее: 6 км.Зимнее: 55 км. Летнее: 55 км.Зимнее: 173 км. Летнее: 173 км.910

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