село Новая Иванцовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Новая Иванцовка

Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Волгоградской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1187. Ней-Веймар (Нв. Иванцовка), деревня бывшая колонистов, при речке Торгуне, дворов 129, жителей 1027, молитвенный дом, 2 ярмарки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Ней-Веймар. Б. колон. Немцы. Лютер.58565022201803825711911175

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Палласовский район
14604Новая Иванцовкасело50°02,0' с.ш.46°48,0' в.д.M-38-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Палласовский муниципальный район, Заволжское сельское поселение
18645408111с Новая Иванцовкасело

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