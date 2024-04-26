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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1187. Ней-Веймар (Нв. Иванцовка), деревня бывшая колонистов, при речке Торгуне, дворов 129, жителей 1027, молитвенный дом, 2 ярмарки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Ней-Веймар. Б. колон. Немцы. Лютер.5856—5022201803825711911175
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14604Новая Иванцовкасело50°02,0' с.ш.46°48,0' в.д.M-38-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18645408111с Новая Иванцовкасело