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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
362. Малое Дросце, деревня бывшая владельческая, при озере Дросце, дворов 5, жителей 42, церковь православная приписная.
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
22Малые ДросцыдеревняДросцы, озероКуриловского, православногоНепоротовскому сельскому обществу6