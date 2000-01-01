деревня Малые Дросцы, деревня Малые Дросцы, Непоротовская волость, Себежский уезд (на 1906) — Familio

Малые Дросцы

Непоротовская волость, Себежский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Себежский уезд, Непоротовская волость
362. Малое Дросце, деревня бывшая владельческая, при озере Дросце, дворов 5, жителей 42, церковь православная приписная.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Непоротовская волость
22Малые ДросцыдеревняДросцы, озероКуриловского, православногоНепоротовскому сельскому обществу6
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