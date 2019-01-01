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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 793, 822, 823. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Феодоровской Нижнеслободской церкви. Список архивных д Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5257Карповская, д. каз.при рч. Муже.1634772132
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
818. Карповская, деревня бывшая государственная, при клдц., дворов 12, жителей 71, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
129КарповскаяОкуловскоеСпасскийсвободные хлебопашцы1476226871
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Карповская15337деревняРусские297181152
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Карповская 216деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 55 км. Летнее: 73 км.Зимнее: 200 км. Летнее: 208 км.3420
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
273453Карповскаядеревня60°31'с.ш.40°59'в.д.P-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618432166д Карповскаядеревня