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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
243714. ГоляшиКоштугскоеУ колодца669До ближайшего поселения: 6. До школы: 11. До почтового отделения: 30. До пароходной пристани: 72½. Крестьянское: 15. Не крестьянское: —. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —. Крестьянское: 45. Не крестьянское: —. Крестьянское: 50. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33449Голяшидеревня60°37'с.ш.36°03'в.д.P-37-121