хутор Тагамлык (Чернетчина), Ново-Тагамлыкская волость, Константиноградский уезд (на 1900) — Familio

Тагамлык (Чернетчина)

Ново-Тагамлыкская волость, Константиноградский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Ново-Тагамлыкская волость
17.0Тагамлык (Чернетчина) хуторТагамлыкское 3-ье6441717324759106

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