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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
182. Руденец, село бывшее государственное, дворов 81, жителей 491, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, школа, 2 ветр. млн. В 2 верстах Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Руденец331158403214755416549210908204
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Село Руденец, в нем Руденецкое вол. пр. железной дор. руч. ХомякРуденецкому с. о. церк. земли185 1537 2578 3Руденецкого пр. 14520
29Усадьба Руденецжелезной дор. руч. Онурбищекр. Семену Евмененко, прав. 112Ероменского пр. 14620
30Усадьба Руденецжелезной дор. руч. Онурбищекр. Никите Гапонову, прав. 123Ероменского пр. 14620
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Руденец298
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Руденец216