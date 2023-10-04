деревня Руденец, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Руденец

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Руденецкая волость
182. Руденец, село бывшее государственное, дворов 81, жителей 491, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, школа, 2 ветр. млн. В 2 верстах Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Руденецская волость
село Руденец331158403214755416549210908204

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Руденецкая волость
1Село Руденец, в нем Руденецкое вол. пр. железной дор. руч. ХомякРуденецкому с. о. церк. земли185 1537 2578 3Руденецкого пр. 14520
29Усадьба Руденецжелезной дор. руч. Онурбищекр. Семену Евмененко, прав. 112Ероменского пр. 14620
30Усадьба Руденецжелезной дор. руч. Онурбищекр. Никите Гапонову, прав. 123Ероменского пр. 14620

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Узовский сельсовет
д Руденец298

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Узовский сельсовет
д. Руденец216

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