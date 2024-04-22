село Ивано-Кепино, село Ивано-Кепино, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Ивано-Кепино

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
99Ивановка (Кеппена, Тамарина), д. вл.при рч. Ингульце.56½56½3498103

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Отбедо-Васильевская волость
134. Ивановка (Репено), деревня бывшая владельческая, при реке Ингульце, дворов 50, жителей 322, 2 лавки

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Отбедо-Васильевская волость
деревня Ивано-Кеппена при реке Ингульце (сельское общество)89216288504

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16523Івано-Кепинеселор-н Снігурівськийсільрада Павлівська
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