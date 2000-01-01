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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином д. Старожиловка, Парголовской волости, Петербургского уезда, П. Кузьминым. 1892–1903 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О продаже земли крестьянами д. Старожильская Парголовской волости Петербургского уезда Кузьмиными полковнику Т. П. Соболевскому. 1898–1900 гг. // Центральный государствен Показать все
О продаже земли крестьянином дер. Старожильской Парголовской волости Петербургского уезда Давыдом Ларкиным господину Штейнбергу. 1900–1901 гг. // Центральный государствен Показать все
О разрешении крестьянину д. Старожиловка Парголовской волости Петербургского уезда П. Ларкину продажи участка усадебной земли Попечительству Петербургской финской лютеран Показать все
По прошению крестьянина И. Антипова деревни Старожильской Парголовской волости о взыскании денег по обязательству с братьев за владение семейной усадьбой. 1886 г. // Цент Показать все
О разрешении продажи имущества Харкиных деревни Старожильской Парголовской волости Лебедеву. 1887 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
По прошению крестьянина Никитина деревни Старожиловки Парголовской волости о запрещении продажи земли его братом и о назначении над ним опеки. 1889 г. // Центральный госу Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
414Старожильская (Ижора), д. вл.при колодцах и оз. Чухонском.1733010096
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Старожиловская8Гр. А. П. Шувалов90—34
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
43. Старожильская (Ижорка), деревня бывшая владельческая, при озере Чухонском, дворов 41, жителей 280, 2 лавки, трактир
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Старожиловка д.202 стан422 участок37Большое Парголово.