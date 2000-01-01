деревня Старожиловка, Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913) — Familio

Старожиловка

Парголовская волость, Санкт-Петербургский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином д. Старожиловка, Парголовской волости, Петербургского уезда, П. Кузьминым. 1892–1903 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О продаже земли крестьянами д. Старожильская Парголовской волости Петербургского уезда Кузьмиными полковнику Т. П. Соболевскому. 1898–1900 гг. // Центральный государствен Показать все
О продаже земли крестьянином дер. Старожильской Парголовской волости Петербургского уезда Давыдом Ларкиным господину Штейнбергу. 1900–1901 гг. // Центральный государствен Показать все
О разрешении крестьянину д. Старожиловка Парголовской волости Петербургского уезда П. Ларкину продажи участка усадебной земли Попечительству Петербургской финской лютеран Показать все
По прошению крестьянина И. Антипова деревни Старожильской Парголовской волости о взыскании денег по обязательству с братьев за владение семейной усадьбой. 1886 г. // Цент Показать все
О разрешении продажи имущества Харкиных деревни Старожильской Парголовской волости Лебедеву. 1887 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
По прошению крестьянина Никитина деревни Старожиловки Парголовской волости о запрещении продажи земли его братом и о назначении над ним опеки. 1889 г. // Центральный госу Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
414Старожильская (Ижора), д. вл.при колодцах и оз. Чухонском.1733010096

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд
Д. Старожиловская8Гр. А. П. Шувалов9034

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
43. Старожильская (Ижорка), деревня бывшая владельческая, при озере Чухонском, дворов 41, жителей 280, 2 лавки, трактир

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Парголовская волость
Старожиловка д.202 стан422 участок37Большое Парголово.

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