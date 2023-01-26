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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3065Погиболка, с. вл.при прудах.391585385421Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
733. Погибловка, село бывшее владельческое, при речке Коломике, дворов 116, жителей 770, 2 церкви православных, школа, 2 ветряных мельницы
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Погибловка1124481411
Хутор: Булатова при с. Погибловке7601816
Хутор: Саханского при с. Погибловке10611411
Хутор: Сперанского при с. Погибловке36601311
Хутор: Сперанского при с. Погибловке6611411
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Погибловка село321Инкинский937Кочуново41533150