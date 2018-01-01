село Коломацкое, село Коломацкое, Полтавська область (на 2018) — Familio

Коломацкое

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Куликово
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
107Парасковеевка, д. вл.при рч. Коломаке и колодцах.16695244253Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Васильевская волость
17. Парасковьевка, деревня бывшая владельческая, при речке Коломаке, дворов 115, жителей 603, питейный дом

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Васильевская волость
55.0Парасковеевка деревняПарасковеевское крестьян собственников1118

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46912Коломацькеселоцентр сільської радир-н Полтавськийсільрада Коломацька
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