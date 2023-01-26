кордон Кордон № 5, Челно-Вершинский район, Самарская область (на 2018) — Familio

Кордон № 5

Челно-Вершинский район, Самарская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
кордон
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
75505Кордон № 5кордон (нп)54°23'с.ш.51°11'в.д.N-39-055

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