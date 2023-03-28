погост Осовицы, погост Осовицы, Глумовская волость, Юрьевский уезд (на 1905) — Familio

Осовицы

Глумовская волость, Юрьевский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6319Осовицы, пог.при колодце.2446811Церковь православная 1.

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Глумовская волость
7179Осовицы погост14470254
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