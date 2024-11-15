деревня Обериха, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Обериха

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Оберихи Ведерковской волости о замене продовольственной повинности денежной. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Кохтошской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3190Обериха, д. каз.при рч. Кохтыше.22½82019

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
478. Обериха, деревня бывшая государственная, при речке Кохтыше, дворов 12, жителей 62, красильный завод, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
25ОберихаНизовскоебывшие государственные164042

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Обериха3494221деревняРусские20343670

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Ведерковский сельсовет
Обериха 1637деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.1920

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247733Оберихадеревня59°04'с.ш.40°24'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Комьянское сельское поселение
19624440366д Оберихадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.