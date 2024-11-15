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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Оберихи Ведерковской волости о замене продовольственной повинности денежной. 1913 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Иоанно-Богословской Кохтошской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3190Обериха, д. каз.при рч. Кохтыше.22½1½82019
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
478. Обериха, деревня бывшая государственная, при речке Кохтыше, дворов 12, жителей 62, красильный завод, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
25ОберихаНизовскоебывшие государственные164042
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Обериха3494221деревняРусские20343670
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Обериха 1637деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.1920
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247733Оберихадеревня59°04'с.ш.40°24'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624440366д Оберихадеревня