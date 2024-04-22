деревня Осинки, деревня Осинки, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Осинки

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о земельных операциях в пределах Глебовской волости деревни Осинки. 1907 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 261. Опись 1. Дело 16.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
4044Осинки (*), д. каз. и вл.при пруде.1229125860

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Благовещенское и Глебовское. Д. Антуфьево, Подраменье, Осинки, Поповское и Нелидово2Григ. Новалишин1681145

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4328Осинки сельцо10118134165
4329Осинки хутор Редрикова21134165
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